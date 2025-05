Veneto – Contrabbando di alcol etilico, sequestrati 120 mila litri e denunciati due responsabili: evasione da 1,4 milioni di euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nell’ambito di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale hanno scoperto e bloccato un traffico internazionale di alcol etilico di contrabbando, con la denuncia di due persone e il sequestro di un autoarticolato e 24 mila litri di alcol. In totale, sono 120 mila i litri di prodotto illecitamente introdotti in Italia, per una evasione di accisa e IVA pari a 1,4 milioni di euro.

L’alcol, proveniente dalla Polonia, veniva introdotto in Italia attraverso i valichi delle province di Gorizia, Udine e Trieste, per poi raggiungere località tra Napoli e Reggio Calabria, accompagnato da documenti falsi che ne dichiaravano la natura come liquido disinfettante, nel tentativo di eludere i controlli stradali della Guardia di Finanza.

I due soggetti indagati, di nazionalità polacca e italiana, dovranno rispondere dei reati di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa e di irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa.

Le indagini hanno preso avvio nel febbraio scorso, con il fermo di un camion al casello di Venezia Est che trasportava 24 mila litri di alcol etilico. Successivamente, sono state eseguite quattro perquisizioni nelle province di Frosinone, Napoli e Caserta, in collaborazione con i Reparti locali della Guardia di Finanza.

Determinanti, per ricostruire la rete del traffico illecito, sono state le analisi di tabulati telefonici e i dati estratti dalla banca dati V.I.E.S. (Vat Information Exchange System). Grazie a queste attività, è stato accertato che prima del sequestro effettuato in Veneto, i contrabbandieri avevano già introdotto altri 96 mila litri di alcol etilico, anch’essi camuffati da igienizzante e destinati a un’azienda fittizia in provincia di Caserta, formalmente operante nel settore ortofrutticolo.

Il prodotto sarebbe stato destinato alla produzione clandestina di bevande alcoliche come whisky, gin, grappa e altri distillati, in laboratori illegali analoghi a quelli scoperti durante l’operazione “Special Alcole” del luglio 2024, condotta dallo stesso Gruppo di Treviso, che aveva portato alla denuncia di 20 persone e al sequestro di tre siti produttivi tra Foggia, Napoli e Caserta.

L’operazione conferma l’efficacia del controllo costante della viabilità primaria e secondaria da parte delle pattuglie della Guardia di Finanza, anche in orari notturni e festivi, quale strumento fondamentale per il contrasto ai traffici illeciti che danneggiano l’economia legale e gli operatori onesti.