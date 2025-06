Veneto – Circondato da gang di giovanissimi di origine nordafricana e preso a pugni: l’aggressore ha 16 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È stato accerchiato e colpito con violenza al volto mentre si trovava in un bar in pieno centro storico a Padova, a due passi da piazza dei Signori. Vittima dell’aggressione un 21enne padovano, che a fine maggio è stato preso a pugni da un giovanissimo appartenente a un gruppo di bulli. Dopo l’attacco, il manipolo di ragazzi si è allontanato rapidamente, mentre il ferito è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato all’ospedale civile, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Padova, allertati dalla centrale operativa del 112. I militari hanno avviato le indagini partendo dal racconto della vittima, che ha riferito di essere stato colpito all’improvviso da uno dei componenti del gruppo mentre si trovava nel locale con alcuni amici.

Gli investigatori hanno raccolto elementi e testimonianze che hanno rapidamente portato a un sospetto: un ragazzo di 16 anni, italiano di seconda generazione, già noto alle forze dell’ordine e controllato in centro città nei giorni precedenti. L’identificazione è stata poi confermata formalmente dalla vittima.

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno quindi denunciato il sedicenne in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per il reato di lesioni personali. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità degli altri membri del gruppo.