VENETO – Cantina in fiamme: salvato un disabile

Intervento dei vigili del fuoco, oggi 22 aprile intorno alle 8.30, per l’incendio in una cantina in via Gravette, a Farra di Soligo (TV).

A spegnere le fiamme nel locale seminterrato le squadre di Montebelluna e Conegliano con il supporto di due autobotti, per un totale 12 operatori coordinati dal capoturno di Treviso.

Soccorso dal personale sanitario un disabile, allettato, nell’appartamento posto al piano superiore della struttura invaso dal fumo, sprigionatosi dal rogo. Illesa la moglie uscita dall’appartamento in autonomia.

Dopo aver ripristinato la sicurezza nell’area, le squadre hanno fanno rientro in sede alle 12.

Sul posto anche i carabinieri.