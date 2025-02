Veneto – Camionista di 39 anni muore colto da malore in A4

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La tragedia tra Vicenza Est e Grisignano: il camion si arresta in autostrada, nessun altro veicolo coinvolto.

Un malore improvviso mentre era alla guida del suo autoarticolato non ha lasciato scampo a Ivan Medic, camionista croato di 39 anni, che nel tardo pomeriggio di lunedì 3 febbraio ha perso la vita lungo l’autostrada A4, in direzione Venezia, tra i caselli di Vicenza Est e Grisignano, nei pressi dello svincolo per la A31 Valdastico Sud.

Nonostante il malessere improvviso, l’autista è riuscito a fermare il camion tra la seconda e la terza corsia, evitando di coinvolgere altri veicoli. Purtroppo, non ha avuto il tempo di chiedere aiuto: quando sono arrivati i soccorsi, per lui non c’era più nulla da fare.

L’allarme è stato dato dagli automobilisti in transito che hanno segnalato la presenza del mezzo fermo. Sul posto sono intervenuti il Suem 118, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco di Vicenza e il personale della Società Autostrade. I sanitari hanno tentato disperatamente di rianimare il camionista, ma ogni sforzo è stato vano. Dai primi accertamenti medici, sembra che il 39enne sia stato colpito da un arresto cardiaco fulminante.

L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico: in pochi minuti si sono formate code di oltre cinque chilometri, con rallentamenti prolungati fino alle 21.30, quando la circolazione è tornata alla normalità dopo la rimozione del camion e i rilievi delle forze dell’ordine.

Il gesto istintivo e disperato dell’autista, che è riuscito ad arrestare il camion prima di perdere conoscenza, ha evitato una possibile strage in una delle tratte più trafficate della rete autostradale.