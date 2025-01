Veneto – Camion si rovescia: ferito (e miracolato) l’autista

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 19:00 di lunedì 27 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 1 a Trecenta, dove un camion cisterna carico di materiale plastico per estrusione si è rovesciato fuori strada appena sotto il piano stradale, a seguito di una perdita di controllo da parte del conducente, che è rimasto ferito.

I vigili del fuoco, giunti da Castelmassa con due automezzi, hanno messo in sicurezza il veicolo e estratto il conducente, che era rimasto incastrato nella cabina di guida. Il ferito è stato immediatamente assistito dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e poi trasferito presso l’ospedale locale.

Sul posto è intervenuto anche il soccorso stradale per il recupero della cisterna, mentre i carabinieri hanno deviato il traffico e svolto i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.