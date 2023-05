VENETO – Camion si ribalta in Pedemontana: tragedia sfiorata

Poco dopo le 10:00, di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la superstrada pedemontana Veneta all’ingresso di Riese Pio X in direzione Vicenza, per il rovesciamento di un autoarticolato dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito. I pompieri accorsi da Castelfranco, hanno messo in sicurezza il mezzo, che trasportava materiale ferroso ed estratto il l’autista, rimasto incastrato nella cabina di guida. L’uomo è stato preso in cura dai sanitari del Suem, stabilizzato ed elitrasportato in ospedale. In corso il recupero dell’autoarticolato da parte del soccorso stradale. Sul posto la polfer e il personale ausiliario della superstrada. Circolazione interrotta nel tratto interessato dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.