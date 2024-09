VENETO – Tamponamento tir-scooter: 1 ferito (FOTO)

Alle 16:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 al km 429 tra gli svincoli di San Donà e Cessalto per il tamponamento di un autoarticolato da parte di uno scooter: ferito un giovane uomo.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da San Donà, Motta di Livenza e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre lo scooterista è stato assistito dal personale sanitario del Suem, stabilizzato ed elitrasportato in codice rosso in ospedale. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Sul posto la polizia stradale e personale autostradale alto adriatico.

le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.