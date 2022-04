VENETO – Cambiano nome alla via, da Amba Aradam a Bamba Aradam per indicare zona spaccio

Non è Lercio. Accade veramente a Padova dove in via Amba Aradam è stato modificato il cartello con l’aggiunta di una “B” in modo tale da farla diventare “BAmba Aradam”. Il nome originale ricorda il massacro in Etiopia da parte dell’esercito italiano nel febbraio del 1936 proprio ad Amba Aradam, evento che ha anche coniato un termine di uso comune. Meno comune è che il cartello della via venga modificato dagli spacciatori per indicare una zona di mercato della droga.

Tre di questi spacciatori sono stati arrestati. Un tunisino di 20 anni è stato arrestato in flagranza di reato mentre vendeva cocaina ad una 41 enne del Veneziano. Nel suo alloggia, sulla via, la polizia ha trovato 600 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga. Il giovane è stato arrestato e gli è stato imposto il divieto di dimora in Veneto.