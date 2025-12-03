3 Dicembre 2025 - 10.35
Veneto – Cade da 8 metri mentre lavora su una copertura, operaio ferito
Questa mattina, intorno alle ore 9.00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Senatore Fabbri, nel comune di Spresiano, per soccorrere un operaio caduto da un tetto mentre era impegnato in lavori di ripristino della copertura di uno stabile.
Le squadre provenienti dalla sede centrale di Treviso hanno operato insieme al personale del Suem 118 per stabilizzare il ferito, che è stato poi trasportato in ospedale per le cure necessarie.
La caduta è avvenuta da un’altezza di circa otto metri. L’area è stata messa in sicurezza.