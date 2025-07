Veneto – Bimbo di 2 anni muore annegato nella piscina del residence

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Dramma nel tardo pomeriggio di sabato 28 giugno alla Residenza Costa del Sole di Pacengo, frazione di Lazise, dove il piccolo Tommaso, di appena due anni, è stato trovato privo di sensi sul fondo della piscina della villetta in cui si trovava in vacanza con la famiglia. I genitori hanno lanciato immediatamente l’allarme e tentato di rianimarlo in attesa dei soccorsi, ma all’arrivo del personale del 118 il bambino era in arresto cardiocircolatorio. Trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in terapia intensiva pediatrica, Tommaso è deceduto nel pomeriggio del primo luglio, quando è stata constatata la morte cerebrale. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. Due anni fa, nello stesso residence, un altro bambino aveva perso la vita in circostanze analoghe.