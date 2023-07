VENETO – Bambino di due anni cade dal terzo piano: miracolato

Un bimbo di due anni è precipitato dal terrazzo di un’abitazione al terzo piano in un condominio di via Beccaria a Mestre, ieri sera alle 22.

In casa erano presenti i genitori e due parenti e il bambino, sfuggito al loro controllo per pochi minuti, si è arrampicato sulla ringhiera ed è caduto.

I genitori hanno subito chiamato il 113 mente un turista francese di un hotel prospiciente, che aveva visto la scena, aveva già chiamato i soccorsi al 118. Il bimbo è stato stabilizzato e gli è stato messo il collare. E’ ricoverato a Padova, in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita