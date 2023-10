VENETO – Azienda di verniciatura del legno in fiamme: sul posto i pompieri e l’Arpav (FOTO)

Vigili del fuoco al lavoro dalle 7, circa, di stamattina per spegnere l’incendio in un’azienda per la verniciatura del legno in via del Glicine, a Bovolone (VR).

Impegnate sul posto tre autopompe e due autobotti provenienti dalla centrale di Verona, dal distaccamento di Legnago con il supporto dei volontari di Bovolone, per un totale di 16 operatori, coordinate dal funzionario di guardia sul posto. Al momento le fiamme sono sotto controllo, parzialmente crollato il tetto della struttura del capannone. Evitata la propagazione delle fiamme al capannone aziendale vicino.

Leggermente ferito un vigile del fuoco portato precauzionalmente in ospedale per accertamenti.

Arpav sul posto per effettuare i rilievi ambientali.