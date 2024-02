VENETO – Auto fuori strada: muore una donna

Ancora un grave incidente sulle strade del Veneto. Una donna di 77 anni, il cui nome non è ancora stato reso noto, mentre era al volante della sua auto, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L’incidente è avvenuto oggi, 19 febbraio, intorno alle 9.20, a Nervesa della Battaglia, precisamente in via Granze. Nonostante l’intervento tempestivo del personale medico e infermieristico del Suem 118, arrivato sul posto con elicottero, ambulanza e auto medica, non è stato possibile salvare la vita dell’automobilista, che potrebbe essere stata colpita da un malore improvviso. Ai soccorsi hanno partecipato anche i vigili del fuoco, mentre i carabinieri si sono occupati dei rilievi. A causa dell’incidente, il traffico nella zona è rimasto bloccato per un lungo periodo.