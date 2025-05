Veneto – Auto fuori strada: grave donna incinta

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Grave incidente nel primo pomeriggio di domenica 18 maggio sulla Strada Provinciale 54, in via Ancillotto, tra le località di Stretti e Ponte Crepaldo, nel comune di Eraclea (Venezia). Una Renault Clio con a bordo due donne di origine indiana, di 35 e 38 anni, è uscita autonomamente di strada finendo in un fossato privo d’acqua. L’impatto è stato violento, lasciando entrambe le occupanti incastrate nell’abitacolo.

I vigili del fuoco del distaccamento di San Donà di Piave sono intervenuti per liberare le donne dal veicolo deformato. Sul posto è giunto anche l’elisoccorso di Treviso Emergenze, decollato dall’ospedale Ca’ Foncello. La 35enne è stata elitrasportata all’Ospedale dell’Angelo di Mestre, dove si trova ricoverata in prognosi riservata, mentre la 38enne, in stato di gravidanza, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di San Donà di Piave.

La Polizia locale di Eraclea ha temporaneamente interrotto la viabilità per consentire i soccorsi e mettere in sicurezza l’area. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e la dinamica dell’incidente è al momento in fase di accertamento.