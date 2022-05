VENETO – Auto fuori strada: due morti e un ferito grave

Gravissimo incidente a Mira sulla Romea oggi pomeriggio alle 17.30. Secondo le prime informazioni una Fiat Barchetta sarebbe uscita autonomamente di strada all’altezza dell’incrocio via Angolo Sinistra Idrovia di Mira. Pare che l’auto sia andata diritta allo svincolo e non vi sarebbero segni di frenata. Il mezzo si è capovolto. A bordo quattro persone, due delle quali decedute. Una terza è stata trasportata in ospedale con l’eliambulanza in gravi condizioni. Sul posto il vigili del fuoco e il Suem 118