VENETO – Auto finisce sotto un camion: muore automobilista

Grave incidente oggi nel tardo pomeriggio sulla Romea nel Comune di Cavanella D’Adige dove un automobilista è morto dopo che la sua auto è finita contro un camion. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso e non è stata resa ancora nota l’identità della vittima. Poco distante un secondo incidente nel Comune di Campagna Lupia, fortunatamente senza feriti.

Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine. Gravissimi disagi al traffico sulla Romea (chiusa al traffico in quel tratto) e su tutte le strade afferenti