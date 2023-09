VENETO – Aspetta che la moglie vada a letto e la aggredisce e ferisce con un coltello: arrestato

Aggressione con coltello nella notte fra il 3 e il 4 settembre a Villafranca Padovana. Vittima una donna, colta di sorpresa dal marito, il quale ha atteso che lei andasse a letto. L’uomo sarebbe entrato in camera mentre dopo che la moglie si era coricata e l’avrebbe aggredita con un coltello da cucina.

La vittima è riuscita a chiamare i carabinieri nonostante le ferite e l’uomo è stato arrestato senza opporre resistenza. Ora è accusato di lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia. La donna ha riportato ferite alla mano, al braccio ed alla spalla ed è stata portata in ospedale per le cure necessarie.

Un anno fa il marito era stato allontanato dall’abitazione per decisione del Tribunale in seguito a maltrattamenti