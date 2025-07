Veneto – Arriva in vetta e si blocca per il panico: soccorso giovane. Altre tre feriti in montagna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Giornata intensa per il Soccorso alpino bellunese, impegnato in più interventi su diversi fronti tra la Val Biois, l’Antelao e le Tofane. Due escursionisti sono rimasti feriti, mentre un terzo è stato recuperato in cima bloccato dalla paura.

Il primo allarme è scattato poco prima delle 13 lungo il sentiero tra Malga ai Lach e Valt, sopra Falcade. Un 66enne di Venezia si è procurato un trauma alla caviglia ed è rimasto bloccato. Grazie alla precisione delle coordinate trasmesse al 118, la squadra della Val Biois ha raggiunto l’uomo a piedi, ha immobilizzato l’arto e lo ha trasportato in barella per circa 400 metri fino all’ambulanza diretta all’ospedale di Agordo.

Poco dopo, l’elicottero del Suem è stato inviato sulla cima dell’Antelao (3264 metri), nel comune di San Vito di Cadore, per soccorrere un 32enne bulgaro, rimasto paralizzato dal panico vicino alla croce di vetta. Il giovane, salito con un amico che aveva già iniziato la discesa, non è stato in grado di muoversi. L’elicottero ha calato il tecnico con un verricello di circa 10 metri: l’escursionista è stato recuperato e accompagnato al Rifugio Galassi, dove il medico ha verificato che fosse in buone condizioni.

Alle 14.30, un altro intervento sulla Ferrata Lipella, alla Tofana di Rozes. Un 52enne polacco, in compagnia di due persone, si è infortunato a una caviglia poco prima della prima uscita possibile, nei pressi delle Tre Dita. Recuperato con un verricello di 20 metri, è stato trasportato all’ospedale di Belluno.

Infine, l’elicottero Falco 2 si è diretto al Rifugio Coldai, in Val di Zoldo, dove una donna è caduta sbattendo il volto. Dopo la valutazione medica, anche lei è stata trasferita all’ospedale San Martino di Belluno.