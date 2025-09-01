Veneto – Armati di taser e tirapugni rapinano coetanei, denunciati tre 15enni

Tre ragazzi di 15 anni, residenti nel Trevigiano, sono stati denunciati dalla Polizia perché ritenuti responsabili di una rapina avvenuta lo scorso luglio a Conegliano ai danni di due coetanei provenienti da Pordenone.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre minorenni, armati di Taser, coltello e tirapugni, avrebbero costretto le vittime a consegnare una felpa, un paio di scarpe da ginnastica e 25 euro in contanti. Subito dopo, si sarebbero vantati del colpo pubblicando un video con la refurtiva su una piattaforma social.

Gli indagati sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei ragazzi rapinati. La loro posizione è ora al vaglio della Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia.