CRONACA
1 Settembre 2025 - 12.11

Veneto – Armati di taser e tirapugni rapinano coetanei, denunciati tre 15enni

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Tre ragazzi di 15 anni, residenti nel Trevigiano, sono stati denunciati dalla Polizia perché ritenuti responsabili di una rapina avvenuta lo scorso luglio a Conegliano ai danni di due coetanei provenienti da Pordenone.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre minorenni, armati di Taser, coltello e tirapugni, avrebbero costretto le vittime a consegnare una felpa, un paio di scarpe da ginnastica e 25 euro in contanti. Subito dopo, si sarebbero vantati del colpo pubblicando un video con la refurtiva su una piattaforma social.

Gli indagati sono stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei ragazzi rapinati. La loro posizione è ora al vaglio della Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Armati di taser e tirapugni rapinano coetanei, denunciati tre 15enni | TViWeb Veneto - Armati di taser e tirapugni rapinano coetanei, denunciati tre 15enni | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy