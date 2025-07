Veneto – Aggrediscono, spogliano e picchiano 39enne: arrestati due tunisini e un’italiana

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Due uomini tunisini di 35 e 40 anni e una donna veronese di 35 anni sono stati arrestati dalla polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa su richiesta della procura scaligera. I tre sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di sequestro di persona, lesioni personali aggravate, rapina aggravata e furto in abitazione.

I fatti risalgono al 6 gennaio scorso e si sono verificati all’interno di un garage in un complesso immobiliare della città. Vittima un 39enne tunisino, attirato sul posto con il pretesto di visionare biciclette e monopattini da acquistare. Una volta entrato nell’autorimessa, l’uomo sarebbe stato aggredito con spray urticante e colpito alla testa con una spranga di ferro, quindi denudato, legato mani e piedi e picchiato con violenza.

Il 39enne è stato trovato dalla polizia, allertata da un condomino, e trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, dove è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni per una lesione alla milza e numerosi traumi.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Verona, sotto il coordinamento della procura, i tre arrestati avrebbero anche derubato la vittima di 250 euro in contanti, del cellulare e delle chiavi di casa, utilizzate per introdursi nell’abitazione e rubare altro denaro e capi di abbigliamento.

L’uomo è riuscito a chiedere aiuto approfittando di un momento di distrazione di uno degli aggressori, rimasto a sorvegliarlo. Al momento dell’arresto, uno dei due fratelli tunisini è stato trovato in possesso di cocaina ed eroina ed è stato denunciato anche per detenzione di stupefacenti.