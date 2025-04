Veneto – A fuoco tetto di abitazione a tre piani

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Nella tarda serata di domenica 27 aprile, intorno alle 22:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boscoverde, nella località Pecol di Zoldo Alto (BL), per un incendio divampato sul tetto in legno di un’abitazione di tre piani. Al momento dell’incendio, fortunatamente, all’interno della casa non era presente nessuno.

Le squadre dei vigili del fuoco, giunte dal comando provinciale di Belluno con il supporto dei volontari della Val Zoldana, per un totale di 20 operatori, sono riuscite a domare le fiamme, che si erano propagate a partire dalla canna fumaria. Le alte temperature hanno provocato danni anche al terrazzo situato al terzo piano dell’edificio.

L’intervento di messa in sicurezza dell’area si è concluso solo alle prime luci dell’alba, intorno alle 6 di questa mattina.