Veneto – A fuoco camion compattatore di rifiuti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Intorno alle ore 6:00 di questa mattina, lunedì 19 maggio, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in Via Dalmazia a Padova, nei pressi del cavalcavia omonimo, a causa di un incendio divampato all’interno del cassone di un camion compattatore utilizzato per la raccolta dei rifiuti. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Padova sono giunte prontamente sul luogo dell’incendio con un’autopompa e un’autobotte. Grazie alla loro tempestività, le fiamme sono state rapidamente estinte. Successivamente, i pompieri hanno provveduto al raffreddamento e alla completa bonifica del materiale che aveva preso fuoco, mettendo in sicurezza l’area.

Al momento, le cause che hanno scatenato l’incendio sono ancora oggetto di accertamento da parte delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse dopo circa un’ora.