Veneto – 30enne arrestato con 300 pastiglie di un analgesico indiano

Nella giornata di sabato 8 febbraio, la Polizia di Stato ha eseguito un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga su strada nei pressi della stazione ferroviaria. Durante i controlli, un cittadino nigeriano di 30 anni è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di 300 pastiglie di tapentadolo di provenienza indiana, vendute illegalmente sul mercato nero. Inoltre, gli agenti hanno catturato un 46enne tunisino, destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a 8 mesi di reclusione.

L’arresto del pusher nigeriano

Il primo arresto è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Tommaseo, vicino alle cucine popolari. L’uomo, notato dagli agenti della Squadra Mobile mentre si aggirava con fare sospetto, ha tentato di allontanarsi ma è stato immediatamente bloccato. La perquisizione ha portato al ritrovamento di 30 blister contenenti complessivamente 300 pastiglie di tapentadolo, un oppioide importato illegalmente dall’India e venduto su strada a 5 euro per compressa.

Accompagnato in Questura, il 30enne è risultato richiedente asilo e con tre precedenti arresti per reati simili nelle province di Padova e Treviso. In passato era stato già condannato per possesso del medesimo farmaco, sebbene in quantitativi inferiori. Nelle sue tasche, gli agenti hanno trovato sette banconote da 5 euro, probabilmente il ricavato dello spaccio. Dopo gli accertamenti, è stato arrestato e trattenuto in attesa del processo per direttissima.

La cattura del ricercato tunisino

Poco più di un’ora dopo, sempre in via Tommaseo, un’altra pattuglia della Squadra Mobile ha individuato un cittadino tunisino di 46 anni, richiedente protezione internazionale e pregiudicato per reati di droga. L’uomo era ricercato da giorni in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a 8 mesi di reclusione, legata a un arresto dell’agosto 2022 per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante quell’episodio, era inoltre emerso che il tunisino era rientrato illegalmente in Italia, nonostante un’espulsione e rimpatrio avvenuti nel 2018. Dopo l’identificazione, è stato trasferito in carcere per scontare la pena.

L’operazione rientra nel piano di prevenzione e sicurezza attuato dalla Polizia per contrastare lo spaccio e la criminalità nell’area della stazione.