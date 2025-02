Veneto – 15enne investito (gamba rotta): l’automobilista fugge, caccia al pirata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Questa mattina, 10 febbraio 2025, un incidente ha coinvolto uno studente di 15 anni, investito sulle strisce pedonali in Piazzale XXV Aprile. Il conducente dell’auto, un veicolo di colore bianco proveniente dal Tempio Votivo, non si è fermato per prestare soccorso al giovane, che è stato portato d’urgenza al pronto soccorso del Polo Confortini con una probabile frattura alla gamba.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente: una pattuglia del reparto motorizzato della polizia locale ha effettuato i rilievi, mentre gli specialisti del nucleo infortunistica stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e della circonvallazione per rintracciare il veicolo fuggito.

Il comandante della polizia locale, Luigi Altamura, ha lanciato un appello a eventuali testimoni: «Stiamo cercando testimonianze per individuare l’ennesimo pirata della strada. Invitiamo chiunque abbia visto qualcosa a contattare la centrale operativa allo 045-8078828». Altamura ha anche sottolineato l’incremento degli episodi di fuga in seguito a incidenti, che nel 2024 sono stati 124, con un aumento rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, il 90% dei responsabili è stato individuato, affrontando gravi conseguenze sia civili che penali.

Nell’ultimo fine settimana, sono stati rilevati nove incidenti, portando il totale da inizio anno a 153, contro i 167 dello scorso anno nello stesso periodo.