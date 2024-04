VENETO – 15enne americano scivola per 150 metri e sparisce: salvo per miracolo

Intervento ad Alleghe (Belluno), domenica 21 aprile da parte del Soccorso Alpino

Alle 13.50 circa la Centrale del Suem ha ricevuto la chiamata di una turista statunitense, che non riusciva più a vedere il figlio quindicenne, caduto sulla neve mentre salivano verso il Lago del Coldai, attualmente ghiacciato, lungo il sentiero di Ru de Porta. Subito dopo la Centrale è stata contattata dal ragazzo stesso, che camminava davanti alla mamma quando, arrivato sulla parte ancora innevata, aveva perso aderenza sullo strato ghiacciato ed era scivolato per circa 150 metri, fermandosi sopra alcuni salti. Quando l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è sopraggiunto e lo ha individuato, il quindicenne era in piedi ed è stato recuperato con il verricello dal tecnico di elisoccorso. Il ragazzo, che fortunatamente aveva riportato solo escoriazioni da sfregamento, è stato trasportato all’ospedale di Agordo. La madre, più bassa al momento dell’incidente, ha riferito che sarebbe rientrata autonomamente