Variante Sp46 – Sabato riprende cantiere Anas: importanti modifiche alla viabilità

Variante Sp 46, riprende sabato 30 il cantiere di Anas con modifiche alla viabilità



Una nuova fase del cantiere per la realizzazione della variante alla Sp 46 prenderà avvio da sabato prossimo 30 ottobre.

Lo comunica Anas in una lettera al Comune, in cui si specifica che le direzioni da e per la fiera, la zona industriale e l’autostrada A4 verranno deviate all’interno della nuova rotatoria, permettendo così di lavorare sull’attuale viale del Sole.

Saranno possibili rallentamenti anche significativi. Si invita inoltre a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere nella direzione autostrada/zona industriale dove verrà disposto un limite di sagoma al massimo di quattro metri di altezza.

Sempre per consentire lo sviluppo del cantiere, verrà chiusa la rampa di salita da strada Padana superiore verso Verona per viale del Sole.

Nelle prossime settimane, sulla base dello sviluppo del cantiere, verrà valutata l’apertura del nuovo collegamento con la Sp 36 di Gambugliano permettendo così di continuare le lavorazioni sul tracciato principale della variante alla Sp 46.