Vaccinazioni senza prenotazione per gli studenti nel Bassanese e Alto Vicentino

Dalle 14.00 alle 19.00 per tutti gli studenti a partire dai 12 anni di età

è previsto l’accesso diretto, senza la prenotazione, nei CVP di Bassano, Schio e Roana

La scuola ricomincerà lunedì 13 settembre, ma per gli studenti che non si sono ancora vaccinati per il Covid l’ULSS 7 Pedemontana ha deciso di suonare la campanella in anticipo, per la precisione il 10 settembre. Dalle 14.00 alle 19.00 di venerdì, infatti, tutti gli studenti con almeno 12 anni – quindi dagli alunni delle medie agli universitari – potranno accedere liberamente, senza prenotazione, ai centri di vaccinazione di Bassano, Schio e Roana.

«Nella fascia di età tra i 12 e i 19 anni abbiamo ormai superato il 56% di copertura – sottolinea il Direttore Generale Carlo Bramezza – e negli ultimi giorni abbiamo registrato una crescita delle vaccinazioni giornaliere, dopo il rallentamento di agosto, ma vogliamo cogliere l’occasione dell’inizio della scuola per un ulteriore appello alla vaccinazione, facilitando al massimo l’adesione con l’accesso senza prenotazione. Si è parlato a lungo delle conseguenze negative della DAD e anche delle difficoltà di insegnare con continue assenze dovute ai casi di positività e alle quarantene dei loro contatti stretti in ambiente scolastico, ed è giusto sottolineare ancora una volta che l’unico strumento per bloccare la circolazione del virus è il vaccino. Maggiore sarà la percentuale di adesione alla campagna di vaccinazione, maggiore sarà la possibilità di un anno scolastico ordinario e migliore sarà l’esperienza scolastica degli studenti, sia sul piano dell’apprendimento, sia su quello delle relazioni sociali».

È bene ricordare inoltre che le attuali linee guida prevedono per chi è vaccinato, se negativo al tampone ma contatto stretto di un positivo, un periodo di quarantena più breve: solo 7 giorni contro i canonici 10 per i non vaccinati. Una misura che nel caso degli studenti risulterà particolarmente importante, in quanto consentirà di ridurre i giorni di eventuale assenza da scuola, a tutto vantaggio della didattica ma anche dei genitori, che in caso di quarantena dei figli, soprattutto di giovane età, hanno la necessità di riorganizzare i propri impegni di lavoro.