27 Febbraio 2026 - 11.01

UN NUOVO NEGOZIO A POIANELLA: UN SUCCESSO PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI BRESSANVIDO E BOLZANO VICENTINO

Elisa Santucci
A Poianella di Bressanvido, il taglio del nastro di un nuovo esercizio commerciale segna un passo importante per il territorio. L’apertura si inserisce nel progetto più ampio del Distretto del Commercio Bressanvido-Bolzano Vicentino, che punta a riqualificare aree esistenti, sostenere nuove attività e offrire servizi aggiuntivi alla cittadinanza.

Il sindaco Luca Franzè sottolinea come questa inaugurazione vada oltre la semplice apertura di un negozio: grazie agli strumenti messi a disposizione dalla Regione Veneto, le attività commerciali hanno potuto candidare i loro progetti, portando nei due Comuni oltre 400 mila euro di fondi per riqualificazioni, sostegno a nuove aperture e promozione di eventi locali.A P

