Un fiore per l’Alzheimer alla Casa di Riposo di Asiago

Alla Casa di riposo di Asiago la Giornata Mondiale dell’Alzheimer si festeggia con un giorno di anticipo, mercoledì 20 invece di giovedì 21 settembre. In occasione della conferenza “Insieme si vince”, che vede protagoniste oggi alle ore 15.30 la dottoressa Tania Santi – direttrice della struttura di via dei Patrioti -, la dottoressa Adriana Frenda e la dottoressa Bernadetta Bieganska – professioniste operanti all’interno della struttura -, da questo pomeriggio e nei prossimi giorni cittadini, amici e parenti potranno acquistare direttamente in casa di riposo una pianta di Kalanchoe – detta anche “pianta del sorriso” – per raccogliere fondi dedicati agli anziani interessati da difficoltà cognitive. Il fiocco lilla – colore simbolo di queste tematiche – apposto a decoro della pianta è stato realizzato dai residenti della casa di riposo durante un’attività creativa.