Alto Vicentino – Mezzo agricolo perde gasolio: la strada diventa pericolosa

Alle 12:00 di lunedì 22 luglio 2024, un motociclista di passaggio ha fermato una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino, segnalando la pericolosa scivolosità della strada in via Torricelle e via Sant’Antonio, nel comune di Fara Vicentino. Gli agenti si sono recati immediatamente sul posto, constatando la presenza di due vistose scie di liquido, presumibilmente gasolio, disperse per una lunghezza di circa 300 metri.

La Polizia Locale ha regolato il traffico fino all’arrivo dei servizi tecnici del comune di Fara Vicentino e di una squadra di Sicurezza e Ambiente S.p.A., che hanno provveduto a ripulire l’asfalto e a ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. L’intervento ha causato lievi rallentamenti del traffico per circa un’ora e mezza.

Seguendo la scia di liquido, gli agenti sono giunti all’interno di una proprietà privata, dove hanno trovato il mezzo agricolo responsabile dello sversamento, probabilmente dovuto a un’avaria meccanica.