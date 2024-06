Roberto Baggio aggredito e rapinato in casa. Ferito alla testa. Dichiara: “Ora rimane da superare la paura”

L’ex calciatore e pallone d’oro vicentino Roberto Baggio è rimasto ferito in seguito ad una violenta rapina avvenuta nella sua tenuta di Altavilla Vicentina, ieri sera intorno alle 22, quando il campione stava guardando la partita Italia Spagna con la sua famiglia. Secondo quanto è stato ricostruito un commando composto da 6 persone armate ha fatto irruzione nella villa, non prima di aver disinserito i sistemi di allarme. Baggio ha affrontato uno dei rapinatori ma è stato colpito alla testa con il calcio di una pistola, riportando una profonda ferita. E’ stato poi chiuso con i suoi famigliari in una stanza: la suocera, la moglie Andreina e i figli Leonardo, Mattia e Valentina. I ladri hanno fatto incetta d denaro gioielli e orologi per poi dileguarsi. Solo in quel momento Baggio ha sfondato la porta e chiamato i carabinieri. L’ex calciatore è stato portato in ospedale dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura. I carabinieri di Vicenza l’hanno interrogato, come la sua famiglia e sono state acquisite le immagini di videosorveglianza. Gli uomini della banda, che sarebbero entrati dalla parte posteriore del giardino avevano accento straniero. Baggio ha rilasciato una dichiarazione nella quale ringrazia per l’affetto ricevuto.

“per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento” ha detto. “Ora rimane da superare la paura»