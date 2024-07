VICENTINO – Scontro auto-furgone: una donna ferita

Sarcedo, venerdì 19 luglio, ore 11:00. Un uomo di 58 anni, L.C. di Thiene, alla guida di una Mercedes, stava percorrendo via Bassano del Grappa in direzione di Breganze. All’altezza della “Birreria-Bruschetteria La Lanterna”, per cause ancora in corso di accertamento, non è riuscito a evitare la collisione con un autocarro Fiat condotto da C.M., una donna di 58 anni di Sandrigo, che proveniva dal senso opposto e stava probabilmente manovrando per svoltare a sinistra verso via Villa Capra.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del SUEM 118 di Santorso per soccorrere l’occupante dell’autocarro, che è stata trasportata all’ospedale di Santorso per accertamenti, e due pattuglie del consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino per effettuare i rilievi tecnici del sinistro e gestire la viabilità.