Thiene – Venduti 15 alloggi Ater in via San Tommaso, altri 30 in locazione

Su 19 alloggi in vendita, scala D ed E, 15 sono stati ceduti. Sono i numeri del complesso immobiliare di Thiene, via S. Tommaso: complessivamente 45 alloggi, di cui 26 assegnati in locazione e 19 appunto destinati alla vendita. In un momento di flessione del mercato immobiliare aver ceduto quasi l’80% di quanto inizialmente previsto, per l’Ater di Vicenza è una grande soddisfazione, come spiega il Presidente dell’Azienda Valentino Scomazzon. “E’ un risultato importante – precisa – soprattutto perché tutti gli acquirenti hanno comperato l’appartamento come prima casa: questo significa per l’Ater aver dato la possibilità a 15 famiglie di diventare proprietarie di un immobile a prezzo calmierato, traguardo che sul libero mercato non sarebbero mai riuscite a raggiungere”.

I 4 alloggi non ancora venduti della scala E saranno invece destinati alla locazione, come approvato in Consiglio di Amministrazione dell’Azienda proprio in questi giorni: l’Ater ha valutato le necessità del territorio e una domanda di locazione preponderante rispetto agli immobili disponibili e quindi predisporrà apposito Avviso. “Per rispondere alla richiesta dell’Amministrazione Comunale di Thiene – continua il Presidente Scomazzon – abbiamo ritenuto di modificare la destinazione dei 4 alloggi nella scala E di via S. Tommaso non ancora venduti e di disporne la locazione”.

Il complesso immobiliare S. Tommaso rientra infatti negli interventi finanziati dall’Azienda con fondi propri: tali alloggi vengono assegnati con specifici avvisi ad evidenza pubblica a canone agevolato e non seguono il canale delle graduatorie erp comunali come da Legge Regionale 39/2017. L’Ater infatti, allo scopo di esercitare un effetto calmieratore sul mercato delle locazioni, ha la facoltà di assegnare in locazione a canone agevolato/concordato gli alloggi di esclusiva proprietà realizzati senza contributo dello Stato e/o della Regione.

Anche per S. Tommaso quindi l’Azienda ha pubblicato avvisi specifici che individuano i requisiti per l’accesso, che sono diversi dai requisiti di erp: questo per dare risposta alla richiesta alloggi anche alle categorie che non hanno i requisiti per accedere agli alloggi di edilizia residenziale popolare (per esempio Isee superiore al limite fissato) ma non sono comunque in grado di sostenere i costi dell’affitto del libero mercato.

Detto quindi dei 19 alloggi delle scale D ed E (destinati alla vendita), per quanto riguarda gli altri 26 appartamenti in locazione, scale A, B e C, 24 sono già stati assegnati e due sono in fase di assegnazione. “Si tratta comunque di 26 alloggi locati a canone calmierato – conclude il Presidente Scomazzon – e anche in questo caso c’è la grande soddisfazione per l’importante operazione immobiliare realizzata su Thiene che ha permesso a 26 famiglie, che non rientravano nelle graduatorie di erp ma in difficoltà ad accedere al libero mercato della locazione, di poter affittare una casa. Tracciando un bilancio dell’operazione di via S. Tommaso, nonostante le tante difficoltà affrontate in questi anni, Ater ha mantenuto fede all’impegno preso quando ha acquisito l’immobile all’asta nel 2019”.

“Sin dall’inizio ho appoggiato le scelte dell’Ater relative al complesso di via San Tommaso, sulla scorta della conoscenza delle esigenze del territorio e sul fatto che tale operazione avrebbe risposto a un bisogno reale dei cittadini – spiega il Sindaco di Thiene Gianantonio Michelusi – i fatti ci hanno dato ragione: 15 famiglie hanno scelto di acquistare il proprio alloggio a conferma, tra l’altro, dell’attrattività della nostra città. Ringrazio il Presidente Scomazzon per aver agito con determinazione a diretto vantaggio della comunità thienese. Ater è riuscita a rispondere a una precisa necessità di alloggi a Thiene, riuscendo a riqualificare completamente l’area di via San Tommaso e garantendosi un introito importante che andrà a beneficio dei prossimi investimenti nel nostro territorio”.

Per l’Ater di Vicenza l’operazione ha richiesto un investimento significativo: per il progetto integrale di completamento e messa a norma dell’intero complesso immobiliare di 45 alloggi la spesa totale è stata di circa 4 milioni 422 mila euro di cui oltre 2 milioni per l’acquisizione dell’edificio, operazione finanziata totalmente con fondi propri dell’Azienda.