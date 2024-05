Ucciso a Los Angeles Johnny Wactor, attore di Criminal Minds e General Hospital

Una scomparsa in circostanze drammatiche

Il comico americano Johnny Wactor è morto sabato 25 maggio all’età di 37 anni a Los Angeles. Secondo i media americani, l’attore famoso per il suo ruolo nella soap opera General Hospital è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in strada.

L’incidente

Come raccontato da sua madre a TMZ, erano circa le 3 del mattino quando Johnny Wactor, in compagnia di un collega, ha visto tre uomini che cercavano di rubare il catalizzatore dalla sua auto. L’attore è stato colpito da colpi di arma da fuoco prima che i tre ladri fuggissero a bordo di un veicolo.

I sospettati

Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, i sanitari sono arrivati rapidamente sul posto e hanno trasportato Johnny Wactor all’ospedale, dove è stato dichiarato morto. I sospetti non sono stati ancora identificati e restano latitanti.

Carriera

Nato nel 1986 a Charleston, nella Carolina del Sud, Johnny Wactor ha ottenuto il suo primo ruolo televisivo nel 2007 nella serie drammatica American Wives. Ha recitato anche in Westworld, The OA e Criminal Minds. Tuttavia, è stata soprattutto la sua partecipazione alla serie General Hospital a farlo conoscere al grande pubblico. Lanciata nel 1961, la soap opera è alla sua 61ª stagione e conta più di 15.000 episodi. Tra il 2020 e il 2022, Johnny Wactor ha interpretato il ruolo di Brando Corbin, il marito della tossicodipendente Sasha Corbin, apparendo in oltre 160 episodi.