Ubriaco alla guida senza patente, cerca la fuga e aggredisce i poliziotti: 32enne bassanese arrestato

Lo scorso 3 maggio, intorno alle 23, in viale Venezia a Bassano, un 32enne originario del Trevigiano, ma residente a Bassano, è stato arrestato dal Personale del Commissariato di Polizia di Bassano per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, oltre che denunciato in stato di libertà per rifiuto di fornire le proprie generalità e rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.

I fatti lo scorso martedì, quando una Volante del Commissariato aveva incrociato la Smart del 32enne provenire in senso di marcia opposto e che, a causa dell’elevata velocità, aveva invaso completamente la loro corsia. Costretti ad una manovra d’emergenza per evitare l’impatto frontale, gli agenti si sono messi ad inseguire il veicolo immediatamente, riuscendo a fermarlo con non poca difficoltà, a causa del mancato stop dell’uomo, che ha continuato a muoversi con diverse manovre imprudenti.

Fermato il veicolo, via Cima Mandriolo, il conducente si è immediatamente mostrato molto nervoso e poco collaborativo, rifiutando di fornire le proprie generalità ed opponendosi con forza al controllo di Polizia, fino ad ingaggiare una vera e propria colluttazione con gli Agenti; questi lo hanno fermato con lo spray urticante.

Condotto presso gli Uffici del Commissariato, e sottoposto a perquisizione personale, poi estesa anche al veicolo, nonché compiutamente identificato, il soggetto è stato sollecitato in seguito a sottoporsi all’alcol test, ma questi si è rifiutato categoricamente. Secondo quanto appurato, l’uomo era senza patente dall’anno prima. I poliziotti l’hanno quindi arrestato per resistenza e violenza a Pubblico ufficiale, denunciandolo inoltre per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e per essersi rifiutato di sottoporsi al tasso alcolemico; inoltre, è stato multato per diverse violazioni del Codice della Strada.

Il rito per direttissima del giorno dopo ne ha convalidato l’arresto, rimettendo in libertà il giovane e sottoponendolo alla misura dell’obbligo di firma.