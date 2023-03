Ubriaca esce di strada a Montecchio e rischia di investire bambini: panico fra i passanti

Lo scorso 14 marzo verso le 16:30, gli agenti della Polizia locale dei Castelli sono intervenuti per

un sinistro stradale avvenuto poco prima in Via Leonardo Da Vinci, Montecchio Maggiore,

constatando, con i rilievi di rito e la visione del sistema di videosorveglianza comunale, che una Nissan Micra condotto dalla 44enne M.M., italiana residente a Sovizzo (VI), percorrendo via

Da Vinci con direzione Viale Stazione ha perso il controllo del veicolo, invadendo il marciapiede di

Piazza San Paolo, andando a collidere con due segnali stradali, appiattendoli completamente, e

terminando la corsa diversi metri dopo, generando grande spavento tra i numerosi passanti tra cui

bambini, presenti in quel momento sul marciapiede, e che solo per pochi centimetri non sono stati

investiti. La conducente è stata sottoposta a verifica del livello alcolemico da cui risultava che il valore, il cui limite di Legge è pari a 0,5 grammi per litro di sangue, era pari a più del doppio (1,16).

La conducente, oltre alle sanzioni amministrative previste per la condotta di guida, è stata denunciata

alla Procura della Repubblica di Vicenza per l’ipotesi di reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. B del

Codice stradale, con l’aggravante della provocazione di sinistro stradale (art 182 c2-bis CdS), oltre

al ritiro della patente per la successiva sospensione da 6 a 12 mesi ed il fermo del veicolo per 180

giorni.