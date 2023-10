Sabato 28 ottobre appuntamento in piazza Zanella a Chiampo per la 1a edizione di Chiampo in Rosa, iniziativa organizzata nel mese della prevenzione contro i tumori. Una marcia di 5 km per le vie del paese con le magliette dedicate alla manifestazione. Il ricavato andrà alla Lilt. Intervista all’assessore al Sociale del Comune di Chiampo, Sara Mettifogo