Turismo accessibile – Giovine (FdI): “Finalmente un cambio di passo”

“La proposta di legge di Fratelli d’Italia per un turismo accessibile segna un radicale cambio di passo su un tema tanto caro al nostro governo: finalmente si passa dalla teoria alla pratica, favorendo un diritto fondamentale che per troppo tempo era stato considerato un lusso”. Così l’On. Silvio Giovine, Deputato veneto di Fratelli d’Italia e sottoscrittore della proposta di legge in 11 articoli volta a favorire il turismo accessibile.

“Molti soggetti con disabilità o le loro famiglie trovano difficile pagare per una vacanza adeguata che risponda alle loro esigenze speciali: è su questo che la nostra proposta intende intervenire, favorendo il miglioramento dell’offerta turistica italiana, in termini di maggior accessibilità ai trasporti ed alle strutture ricettive, museali e dell’intrattenimento. E questo rappresenterà non solo una sfida, ma anche una grande opportunità per gli operatori del turismo che potranno così aggiornare i propri servizi rispetto ad una richiesta sempre maggiore di accessibilità. Va infatti ricordato che sono ben 3,1 milioni in Italia le persone con disabilità, il 5% della popolazione, mentre in Europa si contano 127 milioni soggetti con ‘access limited’: una platea di potenziali nuovi utenti, che va moltiplicata almeno per due considerando famigliari o amici al seguito” aggiunge il Deputato. “È importante ricordare che, ancor più per un soggetto con disabilità, la vacanza non è solo benessere e felicità, ma anche un modo per integrarsi nella società, approfondire la propria conoscenza e avere un’esperienza di vita più completa. Tutti devono avere il diritto di viaggiare e di scoprire il mondo, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o cognitive” ha concluso Giovine.