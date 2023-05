Truffa del trading online: a Cornedo uomo perde 39 mila euro e a Monticello una donna perde 60 mila euro

La truffa del trading online è sempre più diffusa. I sedicenti broker si propongono tramite email, messaggi e telefonate, ma spesso si tratta di vere e proprie truffe.

Ne sa qualcosa l’Associazione Consumatori 24 che ogni anno tratta decine di casi nel settore. A partire dall’inizio dell’anno 2023 sono state già moltissime le richieste di aiuto da parte dei consumatori, ma in particolar modo dalla provincia di Vicenza. Tra i vari episodi legati alla truffa del trading online, a Vicenza, possiamo annoverare il caso del Sig .I.E. residente a Bassano del Grappa (VI), il quale ha versato in queste fantomatiche piattaforme di trading un importo pari ad euro 1250,00, il Sig. M.C., residente a Cornedo Vicentino che si è visto sottratto un totale di euro 39.000,00 e la Sig.ra P.B residente a Monticello Conte Otto, i cui versamenti hanno raggiunto un totale di euro 60.050,00.

In realtà, il modus operandi di queste Società o soggetti truffaldini è sempre lo stesso. Convincono la vittima a versare una piccola somma, in poco tempo, gli mostrano una rendita entusiasmante, per poi convincere il malcapitato a versare ancora e ancora, senza però restituirgli più alcunchè.

“Ma ci sono diversi modi per non incorrere in queste spiacevoli situazioni.” riferiscono i responsabili di Consumatori 24.

-Innanzi tutto occorre consultare sempre gli elenchi della Consob e assicurarsi che le società attraverso le quali vorremmo investire siano effettivamente autorizzate.

– Comportamenti invadenti dei broker attraverso chiamate, email o messaggi, pressioni per prendere decisioni rapidamente o proposte di investimento a guadagno altissimo e a rischio bassissimo, sono tutti segnali di allarme.

– Fare domande e informarsi sempre quanto più possibile. Molto di rado broker legati a società serie e affermate contattano utenti casualmente per proporre investimenti.

-Da evitare i bonifici all’estero. Se la situazione si complica sarà molto più difficile rintracciare il vostro denaro.

Rimane inteso che qualora foste caduti vittima della truffa del trading online, o comunque in caso di supporto e necessità, è sempre consigliato rivolgersi quanto prima a degli esperti che possano guidarvi al meglio.