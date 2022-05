Trovato con cocaina: arrestato 20enne vicentino

Venerdì 6 maggio 2022, alle ore 18.30 circa, a Vicenza in via Fasolo, i carabinieri della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.RM, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, Z. G., vicentino ventenne, residente in provincia, gravato da precedenti. Nella circostanza il giovane, impegnato nel parcheggiare la propria auto in quella via, alla vista del sopraggiungere della pattuglia, desisteva dall’intento e cercava di allontanarsi velocemente dal posto. I militari insospettitisi da tale manovra repentina, hanno raggiunto il veicolo e hanno proceduto alla immediata identificazione del ragazzo ed alla perquisizione del mezzo utilizzato, a seguito della quale veniva rinvenuto un involucro contenete della sostanza stupefacente del tipo cocaina ad alto indice di purezza per complessivi 11 grammi. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, veniva accompagnato presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore (VI), in attesa dell’udienza di convalida.