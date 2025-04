Trovato cadavere di un 34enne veneto scomparso nel fiume Santerno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Ha un nome e un volto il cadavere ritrovato nel fiume Santerno, nei pressi di via Antonio Graziadei a Imola, nella serata di martedì 23 aprile. Si tratta, secondo quanto confermato in queste ore, di Daniele Mocellin, 33 anni, originario di Altivole, in provincia di Treviso. Del giovane si erano perse le tracce lo scorso 2 aprile.

A riconoscere il corpo sono stati i familiari, che da settimane lanciavano appelli anche attraverso la trasmissione Chi l’ha visto? e i social, nel tentativo disperato di ritrovarlo. Un residente imolese aveva notato il corpo galleggiare nelle acque del fiume e aveva subito allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Imola, il medico legale e il pubblico ministero di turno, che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

La vicenda presenta ancora molti punti oscuri. L’auto di Daniele era stata ritrovata nei giorni successivi alla scomparsa a Castelfranco Veneto, ma alcune segnalazioni successive lo avevano localizzato nel territorio imolese all’inizio di aprile. La sua presenza in Emilia-Romagna rimane, ad oggi, un mistero.

La pista più accreditata, al momento, è quella del gesto volontario, anche se gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Il corpo, secondo quanto rilevato dai primi accertamenti, si trovava in acqua da diversi giorni.

Due giorni prima del ritrovamento, un appello era stato rilanciato anche dall’associazione Penelope Veneto ODV: “Daniele ha un profondo senso religioso – spiegavano – e non possiamo escludere che abbia deciso di intraprendere un pellegrinaggio lungo la Via Francigena, come già accaduto ad altri scomparsi”.

L’autopsia disposta dalla Procura di Bologna potrà forse chiarire le circostanze della sua morte. Intanto, la comunità di Altivole si stringe attorno alla famiglia, colpita da un dolore straziante e da una fine ancora avvolta dal silenzio.