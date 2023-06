Trissino campione d’Italia, l’esultanza del sindaco

Trissino sempre più capitale dell’hockey su pista italiano. Nella serata di ieri, dopo avere espugnato per 4-3 il PalaForte di Forte dei Marmi, l’Hockey Trissino si è aggiudicato il suo terzo campionato di Serie A1, il secondo di fila. Un risultato straordinario, arrivato dopo le vittorie in Supercoppa Italiana e in Coppa Italia, e a squadra, staff e presidente vanno i più sentiti complimenti da parte dell’Amministrazione Comunale di Trissino. «Innanzitutto vanno fatte le congratulazioni alla squadra e alla società – il commento del sindaco Davide Faccio -. Non è stato semplice riconfermarsi, ed è stato merito di una grande squadra, di un gruppo coeso e di un paese intero che ci ha creduto. Siamo un paese piccolo, che se l’è dovuta vedere anche con capoluoghi di provincia, e laurearsi campioni d’Italia per due anni consecutivi è qualcosa di straordinario. Speriamo che questo sia di buon auspicio per altri trofei che si giocheranno nelle prossime settimane e negli anni a venire».