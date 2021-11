Tragedia in mare – Affonda barca partita da Caorle: muore il padre mentre il figlio è disperso

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

In aggiornamento

Tragedia in mare al largo di Duino (Trieste) dove una barca è affondata. L’allarme di una barca in difficoltà che stava navigando da Caorle verso Monfalcone è arrivato alla Guardia Costiera alle 12.30, inviato da un parente dei due naviganti. Subito sono scattate le ricerche coordinate dalla Capitaneria di Porto con i Vigili del Fuoco. Proprio l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha individuato il corpo senza vita di un uomo anziano (80 anni) in mare, due chilometri al largo di Sistiana. Il figlio 50enne risulta disperso. Entrambi sono di Tarzo nel Trevigiano. L’imbarcazione affondata sarebbe un Gozzo (barca da pesca)