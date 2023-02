Torri di Q.lo – Clandestini impiegati in maneggio: denuncia e maxi multa a titolare

Nella mattinata del 23 febbraio i Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, assieme ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno eseguito un controllo in un’azienda agricola esercente l’attività di ricovero e maneggio di animali (equini) con sede nel comune di Torri. Nel corso dell’attività sono state riscontrate una serie di violazioni inerenti la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed inerenti l’impiego di personale extracomunitario in assenza di permesso di soggiorno. In particolare: la mancata nomina del RSPP, mancata fornitura dei DPI, assenza piano antincendio, mancanza della segnaletica prevista, mancanza della formazione dei lavoratori, impianto elettrico non conforme e favoreggiamento nella permanenza sul territorio nazionale e aver occupato cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno. Questi ultimi, 2 algerini classe ‘93 e ‘96 venivano inoltre denunciati in stato di libertà per soggiorno illegale sul territorio nazionale ed inviati presso la Questura per la regolarizzazione della loro posizione. Anche il titolare dell’azienda veniva deferito all’Autorità Giudiziaria ed inoltre venivano elevate, per quanto sopra rilevato, sanzioni amministrative e penali per un importo di circa 40,000 euro (quarantamila).

Non venivano adottati provvedimenti di chiusura dell’attività data la presenza di animali da

accudire.