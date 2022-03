Thiene: accoltella carabiniere in centrale e tenta la fuga, arrestato 42enne

Nella notte tra il 17 e il 18 marzo, un 42enne algerino, Adel Gouasmia, con precedenti per spaccio di stupefacenti, ha cercato di accoltellare il capo pattuglia dei carabinieri di Thiene e di darsi alla fuga, venendo poi arrestato e condotto al carcere di San Pio X. Dovrà rispondere di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

I fatti: l’uomo era stato condotto in centrale per degli accertamenti, dopo essere stato fermato al volante di una Fiat Punto in via Gombe. Durante il controllo, i militari hanno riconosciuto lo stato d’ebbrezza alcolica dell’uomo. Trasferito in caserma, dopo aver rifiutato l’alcoltest, l’uomo è stato condotto in caserma senza opporre resistenza; tuttavia, il suo atteggiamento è mutato una volta compreso che avrebbero potuto ritirargli la patente e sequestrargli il veicolo. Dopo aver iniziato ad offendere e minacciare i due militari, Gouasmia si sarebbe alzato di scatto dalle sedie, estraendo un serramanico. Il capo pattuglia è riuscito ad evitare il colpo diretto, venendo però ferito al capo, rimediando poi tre punti di sutura e quindici giorni di prognosi. L’algerino ha quindi cercato la fuga, inciampando però al momento di scavalcare la recinzione. A quel punto è stato a fatica immobilizzato dai due carabinieri: in questo frangente, il secondo appuntato si è contuso una spalla.