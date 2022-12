Teatin nuova presidente mandamentale Confcommercio

Franco Teatin, con l’attività di ottica “Carmen Vision Care” a Longare, è stato eletto nei giorni scorsi alla guida del Mandamento Vicenza Sud di Confcommercio, che comprende i comuni di Arcugnano, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Montegaldella, Torri di Quartesolo e appunto, Longare. L’Associazione più rappresentativa dei settori del commercio, del turismo e dei servizi ha dunque un nuovo referente sul territorio, che lavorerà con i colleghi delle varie Delegazioni Comunali per la valorizzazione delle attività di vicinato. “Siamo un’area molto diversificata, che va dall’ampio territorio collinare di Arcugnano a centri a forte vocazione commerciale come Camisano Vicentino e Torri di Quartesolo – spiega il neo presidente -. Lavorerò con i colleghi con un obiettivo comune: salvaguardare e valorizzare le attività di vicinato che garantiscono qualità di vita ai cittadini e mantengono dinamici grandi e piccoli centri. Sarà importante, in questo senso, lavorare in sinergia con le amministrazioni locali, che possono far molto per sostenere e promuovere negozi e pubblici esercizi sotto casa e per sviluppare progetti in grado di migliorare l’attrattività dei nostri comuni”.