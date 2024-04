62enne di Noventa investito nel parcheggio dell’ospedale di Vicenza: cade e perde la vita

Tragico incidente ieri pomeriggio alle 16 nel parcheggio dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Un 62enne di Noventa Vicentina, Sandro Canetti è stato investito da un’auto in manovra, guidata da una donna. L’uomo è caduto ed ha riportato un forte trauma cranico. Sul posto si sono precipitati i sanitari del Suem 118 ma per il 62nne noventano non vi è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. La donna avrebbe riferito ai militari di non essersi accorta della presenza di Canetti. Dell’incidente è stato informato il pubblico ministero di turno.

Sconcerto per quanto accaduto è espresso dal sindaco di Noventa, Mattia Veronese. “Un fatto tragico e inspiegabile. Voglio esprimere le mie condoglianze e quelle della comunità di Noventa ai parenti e agli amici di Sandro Canetti”