BASSO VICENTINO – Tragico incidente: cade con la Vespa e perde la vita

Tragico incidente ieri pomeriggio in via Monticelli a Sossano. Un uomo Adriano Ponzin, 61enne residente ad Agugliaro ma domiciliato a Villaga, mentre era in sella ad una Vespa Piaggio, ha perso, per cause in corso di accertamento, il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente mentre procedeva in direzione di via Circonvallazione. Sembra che non sia riuscito a controllare la moto al rientro da un sorpasso su una semicurva, finendo addosso ad un muretto. L’uomo era appena uscito dal prociuttificio ‘King’s’ di Sossano. Sul posto sono stati chiamati i sanitari del Suem 118 e viste le gravi condizioni è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale. L’uomo è morto dopo un’ora a causa dei traumi riportati. Originario di Pojana si era trasferito a Belvedere di Villaga dopo il matrimonio