Tappa dei Berici del Giro d’Italia: scuole chiuse in anticipo e pesanti modifiche alla viabilità

In occasione dell’arrivo a Vicenza del Giro d’Italia per la Tappa dei Berici che venerdì 23 maggio colorerà di rosa la città, tutte le scuole di ogni ordine e grado che si trovano nel Comune di Vicenza chiuderanno alle 12. (sotto: la mappa)

L’ordinanza che dispone la chiusura anticipata è stata firmata stamane dal sindaco Giacomo Possamai per consentire a studenti e personale scolastico il regolare rientro a casa, in considerazione del fatto che dal primo pomeriggio di venerdì 23 la viabilità di molte strade comunali sarà modificata, con conseguente rimodulazione del trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, vi saranno interventi di progressiva chiusura delle strade per accogliere i corridori che, arrivando da Longare presumibilmente dopo le 16, dopo un primo passaggio a Monte Berico effettueranno due giri di un circuito impegnativo tra Vicenza e Arcugnano, per chiudere la gara in salita davanti al Santuario mariano.

A partire dalle 14 di venerdì 23 maggio ci sarà la graduale chiusura della circolazione veicolare lungo tutto il tragitto di gara in entrambi i sensi di marcia. Le chiusure più significative scatteranno in viale Riviera Berica, strada del Tormeno, viale del Risorgimento Nazionale e viale X Giugno a Monte Berico.

Il percorso di gara nel territorio comunale

Per quanto riguarda le strade comunali, arrivando da Longare i concorrenti percorreranno viale Riviera Berica, Borgo Berga, piazzale Fraccon, viale Risorgimento Nazionale, viale Dante, viale X Giugno, da dove usciranno dal territorio comunale per rientrarvi in via Breganzola – viale Sant’Agostino, uscire nuovamente in direzione Arcugnano, e farvi definitivo rientro da strada del Tormeno, viale Riviera Berica, Borgo Berga, piazzale Fraccon, viale Risorgimento Nazionale, viale Dante, fino all’arrivo in salita in viale X Giugno.

Nelle ore precedenti l’arrivo della Tappa dei Berici, si terrà la manifestazione ciclistica non competitiva Giro-E, organizzata dalla società RCS Sport S.p.A., con ingresso nel territorio comunale da viale Riviera Berica (provenienza da Longare), Borgo Berga, piazzale Fraccon, viale Risorgimento Nazionale, viale Dante, viale X Giugno e arrivo al davanti al Santuario di Monte Berico.

Modifiche alla circolazione dalle 14 di giovedì 22 maggio

Per far fronte al grande evento, dalle 14 di giovedì 22 maggio alle 23 del 23 maggio piazzale della Vittoria sarà chiuso al transito per fare spazio ai mezzi dell’organizzazione che allestirà l’arrivo della tappa a Monte Berico.

Dalle 19 del 22 maggio alle 23 del 23 maggio saranno chiusi al transito veicolare viale X Giugno, tra l’incrocio con viale Fusinato e quello con via Avogadro di Casanova, via Avogadro di Casanova, via Natale del Grande, dall’incrocio con viale Trissino a quello con via Asiago, e via Schio nell’area del parcheggio dello stadio Menti.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo alcuni tratti di viale X Giugno, in via Petrarca, via Dante, via Avogadro di Casanova, viale D’Azeglio, via dello Stadio (tra viale Margherita e via Bassano), via Natale del Grande, via Schio (area parcheggio dello stadio Menti) e via Bassano.

Chiusure alla circolazione dalle 5 di venerdì 23 maggio

Dalle 5 alle 23 di venerdì 23 maggio (o fino a cessate esigenze) saranno chiuse al transito veicolare (eccetto residenti) via Petrarca, via Boccaccio, viale Dante, viale X Giugno, dall’incrocio con via Dante a strada della Commenda, viale D’Azeglio, Borgo Berga e viale dello Stadio, da viale Margherita a viale Bassano.

Per consentire la chiusura di viale dello Stadio sarà istituito il doppio senso in viale Trissino e verranno introdotte altre modifiche alla viabilità segnalate in loco.

Scatteranno inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata anche in via Boccaccio e in tutto viale X Giugno ,da via D’Azeglio fino al limite del territorio comunale.

Dalle 7 di venerdì 23 maggio e sino a cessate esigenze scatterà l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata anche lungo le altre vie interessate dal passaggio dei corridori.

Chiusure alla circolazione dalle 14 di venerdì 23 maggio

A partire dalle 14 di venerdì 23 maggio ci sarà la graduale chiusura della circolazione veicolare lungo tutto il tragitto di gara in entrambi i sensi di marcia.

Le chiusure più significative scatteranno dalle 14 alle 18 del 23 maggio in viale Riviera Berica, strada del Tormeno, viale del Risorgimento Nazionale e viale X Giugno (Monte Berico).

Saranno posate transenne agli sbocchi delle strade laterali con deviazione del traffico all’incrocio che precede l’uscita sul percorso di gara.

Nel dettaglio, per strada Ponti di Debba (incrocio con viale Riviera Berica), la chiusura sarà all’incrocio con strada San Pietro Intrigogna e direzione obbligatoria a sinistra per chi esce da via dell’Opificio; per viale Annecy (incrocio con viale Riviera Berica), la chiusura sarà all’uscita “3” verso SS247 Riviera Berica della tangenziale sud di Vicenza, per entrambe le direzioni di marcia. L’ingresso in tangenziale sud sarà sempre consentito. Per via dello Stadio (incrocio con viale Riviera Berica), la chiusura sarà all’incrocio con viale Martiri delle Foibe e conseguente istituzione della direzione obbligatoria a sinistra su quest’ultima e a destra in uscita da quest’ultima su via dello Stadio; per via Gallo (incrocio con Borgo Berga), la chiusura sarà alla rotatoria con via dello Stadio; per viale Margherita (incrocio con piazzale Fraccon), le chiusure saranno all’incrocio con contra’ della Piarda (direzione obbligatoria a sinistra verso viale Giuriolo), all’incrocio con viale Giuriolo e alla rotatoria dell’ ex-distributore; per contra’ Santa Caterina (incrocio con viale Risorgimento Nazionale), la chiusura sarà all’incrocio con via Chinotto. Saranno inoltre chiuse le corsie di inversione di marcia presenti nella parte centrale di viale Risorgimento Nazionale, di fronte a via Boccaccio; per contra’ San Silvestro (incrocio con viale Risorgimento Nazionale) sarà istituito il doppio senso per i residenti; per viale X Giugno (pontara di Santa Libera, incrocio con viale Risorgimento Nazionale), le chiusure saranno alla rotatoria con viale Roma e piazzale della Stazione e all’incrocio con viale Venezia. Per viale Fusinato (incrocio con niviale Risorgimento Nazionale) le deviazioni saranno su via Rossi, via Vaccari e via Facchinetti; per via Breganzola (incrocio con la viabilità principale di viale Sant’Agostino) la chiusura sarà all’incrocio con viale della Tecnica. In strada della Commenda sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la chiusura all’incrocio con viale X Giugno, via Sicilia e viale Riviera Berica.

Trasporto pubblico locale

Le deviazioni delle linee del trasporto pubblico locale urbane ed extraurbane che transitano lungo il percorso di tappa saranno comunicate sul sito dell’azienda SVT.