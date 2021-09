Tampona furgone e poi scappa: vicentina trovata e denunciata

Probabilmente sotto choc e intimorita dalle conseguenze dell’incidente appena accaduto, una vicentina di 37 anni ha fatto quello che non si dovrebbe mai fare. Dopo un tamponamento (con due feriti) si è fermata per qualche istante e poi se n’è andata, con l’auto danneggiata.

L’episodio risale allo scorso 18 settembre. Alle 14 e 30, un furgone a bordo del quale vi era una coppia di Zané, si era fermato alle strisce pedonali presenti in strada Marosticana all’altezza del semaforo di Polegge in direzione Nord. La conducente dell’auto che seguiva, D.B., 37enne residente a Thiene, non si è accorta della frenata ed ha tamponato violentemente il mezzo, provocando vistosi danni anche alla sua automobile. La coppia nel furgone è rimasta leggermente ferita con una prognosi di alcuni giorni.

La 37enne si è fermata per qualche istante, per verificare che non vi fossero gravi danni e poi si è dileguata, senza fare la costatazione amichevole o prestare soccorso ai tamponati.

Sul posto le volanti della Polizia di Vicenza, che dopo alcuni controlli incrociati (modello, colore dell’auto e targa parziale) sono riusciti a risalire all’identità della donna denunciandola per omissione di soccorso.